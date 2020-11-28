Пензенские бренды участвуют в конкурсе «Вкусы России»

Конкурс «Вкусы России» проводится с целью демонстрации потенциала развития региональных продуктов питания. Принять участие в нем может любой региональный бренд, подходящий под следующие условия:
- на конкурс принимаются только продукты питания;
- название продукта должно содержать указание на регион, от которого товар заявляется на конкурс;
- продукт должен полностью или частично изготавливаться в этом регионе;
- продукт должен изготавливаться по особой рецептуре или в особых условиях, характерных для конкретного региона.
От Пензенской области в конкурсе участвуют четыре бренда:
- пензенский кленовый сироп от компании «Пензенские Кленоварни»;
- чернокленовый мед от предприятия «Пасека Павловых»;
- бековский зефир от Бековского пищекомбината;
- пензенский миндаль с травами от ООО «Унитрон Пром».
Народное голосование продлится до 2 декабря на официальном сайте конкурса.