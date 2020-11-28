Пензенские бренды участвуют в конкурсе «Вкусы России»

Конкурс «Вкусы России» проводится с целью демонстрации потенциала развития региональных продуктов питания. Принять участие в нем может любой региональный бренд, подходящий под следующие условия:

- на конкурс принимаются только продукты питания;

- название продукта должно содержать указание на регион, от которого товар заявляется на конкурс;

- продукт должен полностью или частично изготавливаться в этом регионе;

- продукт должен изготавливаться по особой рецептуре или в особых условиях, характерных для конкретного региона.

От Пензенской области в конкурсе участвуют четыре бренда:

- пензенский кленовый сироп от компании «Пензенские Кленоварни»;

- чернокленовый мед от предприятия «Пасека Павловых»;

- бековский зефир от Бековского пищекомбината;

- пензенский миндаль с травами от ООО «Унитрон Пром».

Народное голосование продлится до 2 декабря на официальном сайте конкурса.