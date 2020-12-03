Пропавшего без вести солдата мать ждала всю жизнь

Пресс-служба правительства Пензенской области

Более четырёх миллионов солдат и офицеров остались в братских могилах, в окопах, утонули при переправах или взорвались в танке, самолете. Только 120 тысяч из них смогли обрести покой благодаря усилиям поискового движения с 2012-го по 2018 год, а имена удалось вернуть почти 6-ти тысячам воинов.

«В нашей семье три человека погибли в годы Великой Отечественной войны, - поделился воспоминаниями губернатор Иван Белозерцев. - Один из них пропал без вести. Это трагедия большая для семьи. Моя бабушка, она же - мама пропавшего без вести, пока билось её беспокойное сердце, всегда смотрела на дорогу, ждала и думала, что сын её придёт. Где бы ни покоились наши земляки, наши солдаты – может быть, в земле другого государства – о них надо вспоминать, отдавать им честь, уважение и славу».