«СтанкоМашСтрой» продолжает повышать эффективность работы предприятия

В компании «СтанкоМашСтрой» идет процесс внедрения программы «1С:Управление нашей фирмой». Это полностью готовая комплексная система, направленная на автоматизацию производственных и бизнес-процессов предприятия, учета и контроля за финансовыми и административными задачами.

«В системе возможна интеграция сразу нескольких модулей, начиная от отдела продаж и заканчивая бухгалтерией и итоговой отчетностью. Программа предназначена, прежде всего, для грамотного управления производственными процессами, закупками, а также для расчета плановой себестоимости и дальнейшего анализа фактических затрат для принятия рациональных управленческих решений», - отмечает специалист компании по внедрению программы «1С:Управление нашей фирмой».

Данное решение позволит повысить эффективность и продуктивность работы компании.