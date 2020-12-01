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Вдохновения и надежных соратников рядом

Генеральный директор пензенского предприятия ОАО «Маяк» Владимир Вдонин отмечает день рождения
Источник:kp.ru
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Пресс-служба Законодательного Собрания Пензенской области

Пресс-служба Законодательного Собрания Пензенской области

Быть продолжателем традиций старейшего в стране предприятия - это честь и непростая ноша. Отрадно, что она по душе вам, уважаемый Владимир Васильевич. Как и динамичное развитие бизнеса, сбережение коллектива в это непростое время, честное исполнение обязанностей депутата.

От имени коллектива Издательского дома «Комсомольская правда» поздравляем с днем рождения! Здоровья желаем вам, надежных соратников рядом, вдохновения.

Коллектив ИД «Комсомольская правда»