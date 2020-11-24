Министр рассказал о новогодних подарках

Подарки под новогоднюю елку. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Исполняющий обязанности министра труда Пензенской области Алексей Качан сообщил о начале подготовке к благотворительной акции «Волшебный Новыи год!»:

«Всего в Пензенской области более 60 тысяч детей , находящихся в трудной жизненной ситуации, более 47 тысяч из них проживают в малообеспеченных семьях. В текущем году на закупку новогодних подарков для детей в бюджете области предусмотрено 5,5 млн рублей. Вес набора – 1 кг.»

Как сообщили в пресс-службе министерства, органы местного самоуправления в каждом районе и городе определяют возраст и категории детей, которые получат сладкие подарки.