В Пензе под лед провалились двое детей

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС России по Пензенской области

Сегодня около 12:00 в Терновке двое детей провалились под лед на реке Пенза.

Девочку 2013 года рождения вытащил сосед. Ее осмотрели медики, после чего ребенок был отпущен домой.

Мальчик 2015 года рождения утонул. Его тело из воды достали спасатели.

Это уже второе происшествие на водоеме в области за последнее время: напомним, что 18 ноября в Нижнеломовском районе под лед провалился рыбак. Спасти мужчину не получилось.

ГУ МЧС по Пензенской области напоминает: первый лед недостаточно толстый и может не выдержать вес человека.