В Нижнеломовском районе утонул рыбак

Около 12-ти часов дня 18 ноября в диспетчерскую службу Нижнеломовского района поступило сообщение об утонувшем рыбаке.

Инцидент произошел в селе Замуравские выселки. Мужчина 1964 года рождения решил открыть сезон зимней рыбалки, но лед не выдержал его веса. Тело погибшего достали со дна в 12:35.

ГУ МЧС по Пензенской области напоминает: первый лед опасен! В начале холодного времени года вода замерзает неравномерно. Вес человека же способен выдержать лед толщиной не менее 12-15 сантиметров. Первый лед не такой прочный, и выход на него может привести к трагедии!