Почти 238 тысяч пензенцев сделали прививки от гриппа

Вакцинация жителей стала одной из тем совещания, которое по поручению главы региона во вторник провел врио председателя правительства Пензенской области Николай Симонов. В этом году внимание к проведению прививочной кампании особенное: сочетание гриппа и ОРВИ с коронавирусной инфекцией непредсказуемо и может иметь достаточно серьезные последствия. Но уже научно доказано, что вакцина не только помогает защититься от сезонных простуд, но и значительно облегчает течение болезни у тех, у кого подтвердился Covid-19.

В рамках национального календаря профилактических прививок вакцинацию в Пензе уже прошли 237943 человека: из них 39346 – дети и подростки. Почти все дозы вакцины для взрослого населения, закупленные за счет федерального бюджета, были израсходованы. Остатки планируется задействовать до 16 ноября.

- Нужно привлекать работодателей к тому, чтобы организованно закупалась вакцина, и сотрудники прививались, – поручил Николай Симонов.

В целом в Пензе планируется охватить вакцинацией 60% населения. Сейчас показатель достиг 46%.