Резкая критика профилактической работы в Пензенской области

Пресс-служба правительства Пензенской области

В регионе с марта действует режим повышенной готовности, предусматривающий соблюдение масочного режима, самоизоляцию лиц старше 65 лет и ряд других ограничительных мер. Межведомственные рейды зафиксировали наибольшее количество нарушений на территории Пензы.

Николай Симонов подверг резкой критике профилактическую работу и призвал глав районных администраций наладить более активное взаимодействие с правоохранителями.

«Алгоритм согласован. Необходимо органам исполнительной власти совместно с правоохранительными органами, прокуратурой, Роспотребнадзором активизировать работу».

Обеспокоенность вызывает игнорирование профилактических мер водителями и пассажирами общественного транспорта. Только на территории города Пензы за сутки составлено 100 протоколов об административных нарушениях. Дано поручение выработать механизм снятия с маршрутов автобусов, в которых нарушается масочный режим.