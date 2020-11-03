Шоколадная фабрика «VivaChoco» представляет новую коллекцию конфет

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Пензенская шоколадная фабрика «VivaChoco» объявляет о запуске новой коллекции конфет из бельгийского шоколада, приуроченном к наступающему Новому году.

«Winter» - это коллекция конфет из темного и молочного шоколада с начинками «апельсин», «лайм» и «клубника»; «Christmas» - ассорти изделий с начинками «тоффи», «маскарпоне», «карамель» и «мокко»; а также «Surprise» - сладости с начинками «апельсин», «клубника» и «маскарпоне».

На внутренней стороне упаковки имеется раскраска, которую можно «оживить» через специальное приложение на смартфоне. Коллекции можно найти в сети магазинов «ГиперГлобус» и в магазинах своего города.

Информацию уточняйте по телефонам отдела продаж: +79913955891 или +79913956431 или электронной почте vivachoco@vivachoco.ru.