Личный кабинет ООО «ТНС энерго Пенза» упрощает жизнь бизнес-клиентам

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Гарантирующий поставщик электроэнергии на территории Пензенской области ООО «ТНС энерго Пенза» рекомендует потребителям - юридическим лицам воспользоваться дистанционной формой обслуживания.

Наиболее оперативным способом взаимодействия и обмена документацией с энергосбытовой компанией является «Личный кабинет» для бизнес-клиентов.

Организации и индивидуальные предприниматели, зарегистрировавшиеся в «Личном кабинете», без каких-либо финансовых затрат получают доступ к обширному спектру услуг:

- передача показаний по точкам учета и данных планируемого электропотребления;

- просмотр и скачивание документации к договору энергоснабжения;

- печать нескольких вариантов отчетов;

- контроль истории начислений и платежей по договорам;

- отслеживание текущего состояния баланса по договорам.

Для получения доступа к сервису необходимо на официальном сайте ООО «ТНС энерго Пенза» перейти на страницу Личного кабинета, где пройти простую регистрацию. При регистрации понадобится предоставить следующую информацию: уникальный номер договора, ИНН, Ф.И.О., должность, основание полномочий представителя, сумму последнего платежа и контактные данные.Далее на указанный клиентом адрес электронной почты придет ссылка для активации личного кабинета, а также логин и пароль. Воспользоваться полученной ссылкой необходимо в течение 48 часов.

При возникновении дополнительных вопросов клиенты могут задать их, используя форму обратной связи на официальном сайте ООО «ТНС энерго Пенза», либо направить по электронной почте vopros@penza.tns-e.ru.