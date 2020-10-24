Идет проверка возможных точек сброса

Пресс-служба Администрации Пензы

Глава Администрации Пензы Андрей Лузгин в субботу, 24 октября 2020 года, поручил проверить поступающие от жителей города сообщения.

На место выехал его заместитель Олег Денисов. Вместе с ним ситуацию оценил и.о. замминистра лесного, охотничьего хозяйства и природопользования региона – начальника управления природных ресурсов и экологии Александр Иванов.

По информации горожан на прибрежной части водоема в последнее время стала скапливаться пена неизвестного происхождения.

Участники выезда провели обследование возможных точек сброса. Выяснение причин возможного загрязнения водоема продолжается.