16-летний подросток совершил наезд на трех 15-летних девочек

Пресс-служба УГИБДД МВД РФ по Республике Мордовия

16 октября в 17:30 в Саранске напротив дома №89 по ул. Республиканская 36-летняя женщина (лишенная права управления т/с - в 2017 г., срок лишения 18 месяцев, ПДД не сдавала), управляя автомобилем «Мазда 3», проявила невнимательность и совершила наезд на автомашину «Форд Мондео», остановившуюся впереди для совершения маневра «поворот налево».

В результате ДТП 4-летний пассажир «Форд Мондео» бригадой СМП доставлялся в ГБУЗ РМ «ДРКБ», оказана медицинская помощь, отпущен домой. Водитель «Форд Мондео» трезва, 17.10.2020 г. в 11:39 самостоятельно обращалась в ГБУЗ РМ «РКБ №4», после оказания медицинской помощи отпущена домой.

В отношении водителя «Мазды 3» составлены административные материалы.

19 октября в 13:40 напротив одного из домов по улице Центральная в селе Белозерье 16-летний подросток, не справился с управлением транспортного средства и совершил наезд на несовершеннолетних пешеходов, которые двигались по проезжей части в попутном направлении. В результате ДТП пострадали три 15-летние девочки, с различными травмами они были госпитализированы.

Несовершеннолетний водитель на момент аварии находился в трезвом состоянии, в его отношении составлено два административных материала: управление т/с водителем, не пристегнутым ремнем безопасности, а также не имеющим права управления.

По факту данного ДТП проводится проверка.