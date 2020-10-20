Пензенские первоклассники торжественно дали клятву пешеходов

Пресс-служба УМВД РФ по Пензенской области
Сотрудники Госавтоинспекции, педагоги детского юношеского центра «Спутник» и представители общественного совета при УМВД России по Пензенской области напомнили первоклассникам о важности соблюдения Правил дорожного движения.
В игровой, развлекательно-познавательной форме ребятам задавались вопросы по Правилам дорожного движения. Первоклассники повторили обозначение сигналов светофора и дорожных знаков, правила безопасного перехода через дорогу. Сотрудники ГИБДД рассказали юным пешеходам о «дорожных ловушках», опасных участках и траектории безопасного движения.
В завершении мероприятия первоклассники произнесли клятву пешехода, в которой пообещали переходить дорогу только в установленных местах и на разрешенный сигнал светофора, быть предельно внимательными при пересечении проезжей части. Дети заверили полицейских, что никогда не станут бегать и играть вблизи дороги.
Сотрудники Госавтоинспекции вручили школьникам удостоверения пешеходов и сладкие призы от Общественного совета при региональном УМВД.