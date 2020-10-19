В компании «СтанкоМашСтрой» подвели итоги внедрения технологии бережливого производства

Мероприятия по внедрению бережливых технологий проводились на пилотном участке по сборке универсального токарно-винторезного станка серии СТ 16к20 при участии экспертов Федерального центра компетенцией по производительности труда (ФЦК).

Рабочая группа проекта наглядно продемонстрировала генеральному директору компании Олегу Кочеткову результаты своей работы. На пилотном участке был проведен комплексный анализ текущего производственного процесса с помощью инструментов бережливого производства, выявлены проблемы и определены решения по их устранению.

В результате рациональной перепланировки участка, оптимизации системы сборки, транспортировки, складирования оборудования, введения системы 5S на рабочих местах удалось сократить время протекания сборки станка на 33%, снизить запасы незавершенного производства на 49%, тем самым увеличить производительность труда на 34%.

В дальнейшем принципы бережливого производства будут тиражироваться на все подразделения предприятия, в том числе планируется их использование для оптимизации офисных процессов.