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Цветы Пелагее Анисимовне Кузнецовой в честь 95-летия

Следователь Городищенского межрайонного следственного отдела поздравил долгожительницу Сурского дома-интерната
Источник:kp.ru
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Пресс-служба СУ СК РФ по Пензенской области

Пресс-служба СУ СК РФ по Пензенской области

Старший следователь Городищенского межрайонного следственного отдела следственного управления СКР по Пензенской области Денис Горелов посетил Сурский дом-интернат для престарелых и инвалидов, чтобы поздравить с 95-летием Кузнецову Пелагею Анисимовну.

Ввиду сложной эпидемиологической обстановки, подарок и цветы для именинницы были переданы через директора социального учреждения с пожеланиями долголетия, здоровья, и благополучия. Поздравление от следователей стало для Пелагеи Анисимовны приятным сюрпризом.