Педагог из Пензы стала победительницей конкурса Музея Победы

Во всероссийском конкурсе учебных проектов участвовали 742 представителя из 75-ти субъектов Российской Федерации - педагоги школ и организаций дополнительного образования, средних и высших учебных заведений, руководители школьных музеев, педагоги-организаторы и старшие вожатые.

Творческое состязание проводилось в нескольких номинациях «Лучший школьный проект», «Лучший городской или региональный проект», «Лучший всероссийский педагогический проект с международным участием».

Конкурс по сохранению исторической памяти проводится с использованием гранта, предоставленного Российским фондом культуры в рамках федерального проекта «Творческие люди» нацпроекта «Культура».

Преподаватель истории средней общеобразовательной школы №18 города Пензы Оксана Игнатьева представила интерактивную экспозицию «Карта основных сражений Великой Отечественной войны 1941-1945 годов», отмечает пресс-служба Правительства Пензенской области.

Авторов призовых работ планируется наградить на Всероссийской стратегической сессии в Музее Победы. Всего экспертное жюри отметило 75 разработок, которые войдут в сборник методических рекомендаций для российских педагогов.

Награждение должно состояться в Москве 14 ноября 2020 года.