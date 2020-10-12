Дорогу молодым: 4% пензенских работников против трудоустройства пенсионеров

Согласно полученным результатам, 66% российских компаний готовы трудоустраивать людей пенсионного возраста: 38% респондентов сообщили, что принимают на работу кандидатов-пенсионеров, еще 28% – готовы нанимать таких людей, но пока ни разу этого не делали. Доля компаний, вообще не рассматривающих соискателей пенсионного возраста, составила 34%.

На вопрос о том, должны ли работодатели трудоустраивать (сохранять в должности пенсионеров) или стоит отдавать предпочтение молодым, 73% работников Пензенской области ответили «Будет здорово, если рабочих мест хватит на всех», 16% - «Конечно, пенсионеры тоже должны иметь возможность зарабатывать и чувствовать себя полезными обществу». Категорично против выступили только 4% работников региона – они ответили, что «пенсионеры уже свое отработали, нужно дать работать молодым».

Чаще всего соискатели области старше 55 лет размещают резюме в сферах производство, сельское хозяйство, строительство, недвижимость, административный персонал и бухгалтерия. В среднем, соискатели Пензенской области старше 55 лет, которые сейчас ищут работу, претендуют на заработную плату в 30 000 рублей.

По мнению соискателей пенсионного возраста, к их сильным сторонам (в сравнении с более молодыми сотрудниками) относятся: более ответственный подход к работе, ценный для компании опыт и багаж знаний; понимание, чего они хотят и умение добиваться в работе своего; готовность быть наставником и передавать опыт; заинтересованность в долгосрочной занятости.