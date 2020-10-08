В компании «СтанкоМашСтрой» завершился монтаж нового станка

В компании «СтанкоМашСтрой» завершился монтаж нового высокотехнологичного оборудования - горизонтального фрезерно-расточного станка с ЧПУ KIMI A-2 и портального фрезерно-расточного станка с ЧПУ KGMC2040. Они были приобретены по программе «Коммерциализация» Фонда содействия инновациям.

Оборудование поступило на предприятие в середине августа, и спустя два месяца специалисты компании завершили сборку станков. В скором времени на них начнется технологический процесс обработки крупногабаритных корпусных деталей.

Использование дополнительного оборудования позволит компании «СтанкоМашСтрой» увеличить объемы собственного производства и долю локализации изготавливаемых металлообрабатывающих станков.