Лыжники готовятся к Кубку мира-2020/21

Пресс-служба ПГУ

Технический комитет Международной федерации лыжного спорта (FIS) утвердил календарь Кубка мира по лыжным гонкам сезона-2020/21. Первый этап Кубка мира по лыжным гонкам пройдет в финском городе Рука с 27 по 29 ноября, а финал Кубка мира запланирован в Пекине на 19 – 21 марта 2021 года. Многодневка «Тур де Ски» пройдет с 1 по 10 января 2021 года в швейцарском Фаль Мюстайре, а также итальянских Тоблахе и Валь-ди-Фьемме. Чемпионат мира по лыжным гонкам состоится в немецком Оберстдорфе с 23 февраля по 7 марта.

В этом году десять студентов Пензенского государственного университета вошли в сборную команду России по лыжным гонкам. Александр Большунов, Алексей Червоткин (выпускник-2020), Анна Жеребятьева, Екатерина Смирнова и Мария Истомина - в основном составе. Артем Васильев, Данил Нелипа, Владимир Рыбкин, Александра Трофимова и Елизавета Шалабода - в юниорском.

«Мы рады, что в этом году защищать честь страны будут сразу десять представителей Пензенского госуниверситета, - старший тренер сборной Пензенской области и команды ПГУ по лыжным гонкам Александр Лутков рассказал о тренировочном процессе спортсменов. - Александр Большунов, Алексей Червоткин и Анна Жеребятьева, входящие в группу Юрия Бородавко, сейчас проводят сбор в австрийском Рамзау.

Мария Истомина готовится к операции, связанной с пяточным суставом. Период восстановления - от трех до пяти недель, Маша планирует поехать уже на следующий сбор. Катя Смирнова тренировалась в группе Егора Сорина в Кабардино-Балкарии. Юниоры завершили сейчас сбор в Сочи.

Все группы сборной России по лыжным гонкам в конце октября проведут совместный сбор в Финляндии. На новый сезон мы смотрим с оптимизмом. Особые надежды, конечно, возлагаем на Александра Большунова - обладателя Кубка мира, сильнейшего лыжника планеты на сегодняшний момент».

Как сообщила Президент Федерации лыжных гонок страны (ФЛГР) Елена Вяльбе, финал Кубка мира по лыжам сезона-2021/22 может пройти в Тюмени или Ханты-Мансийске. FIS опубликовала предварительное расписание сезона, в котором впервые за 7 лет появился этап в России.