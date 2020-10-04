Добычей разбойников стала 1 тысяча рублей и мобильный телефон

С вечера 11 марта 2020 года в Саранске мужчины распивали спиртное. Около 4 часов утра 12 марта вызвали такси. В пути следования решили похитить у водителя имущество. Когда автомашина остановилась, забрали у потерпевшего кошелек с 1 тысячей рублей и мобильный телефон. Водителя затолкали в багажник.

Один из разбойников сел за руль, а когда угнанный автомобиль застрял в поле, желая скрыть преступление, вытащил водителя из багажника и стал душить, пока он не потерял сознание.

Решив, что таксист убит, разбойники скрылись с места происшествия. А он, спустя некоторое время, пришел в сознание и из ближайшего населенного пункта сообщил в правоохранительные органы и обратился за медицинской помощью.

Октябрьским межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Республике Мордовия расследование уголовного дела в отношении двух мужчин 28 и 34 лет завершено. В зависимости от роли каждого, им предъявлено обвинение в разбойном нападении, угоне и покушении на убийство, отмечает пресс-служба СУ СК РФ по Республике Мордовия.

Уголовное дело после утверждения обвинительного заключения направлено в суд.