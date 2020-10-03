Сергей Есенин и Пензенский край

Пресс-служба Министерства культуры и туризма Пензенской области

За окном золотая осень, она навевает легкую грусть, а вместе с ней и лирическое настроение. Самое время почитать стихи Сергея Есенина. Тем более, что есть повод – 125 лет со дня рождения одного из самых любимых русских поэтов.

Приглашаем всех любителей поэзии посетить выставку-просмотр в Зале Белинского «Поэт России: Сергей Есенин». Вас приятно удивит большое количество литературы о жизни и творчестве поэта. Из работ известных пензенских краеведов Олега Савина и Валерия Сухова вы узнаете, как связан Сергей Есенин с Пензенским краем. И, конечно, вас закружит «листопад» знакомых есенинских строк.

Выставка продлится до 15 октября.