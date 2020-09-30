ООО «ТНС энерго Пенза» напоминает о важности своевременной оплаты электроэнергии

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Гарантирующий поставщик электроэнергии на территории Пензенской области – ООО «ТНС энерго Пенза» – напоминает клиентам о необходимости своевременной оплаты потребленного ресурса.

В настоящее время, по данным энергосбытовой компании, в регионе насчитывается более 14 000 физических лиц с просроченной задолженностью за электроэнергию. При этом энергетики обращают внимание потребителей, что установленный до конца 2020 года мораторий на начисление пеней и отключение электроэнергии за долги не освобождает от обязанности внесения платы своевременно.

Взаимодействуя с неплательщиками, ООО «ТНС энерго Пенза» применяет весь комплекс мер, установленный действующим законодательством. Потребителям предлагаются варианты досудебного урегулирования ситуации, реструктуризации задолженности.

Должникам также стоит помнить, что накопленная задолженность в настоящее время может быть взыскана в судебном порядке. При этом расходы недобросовестного потребителя возрастают еще больше, поскольку к основному долгу прибавляется сумма государственной пошлины.

ООО «ТНС энерго Пенза» призывает всех клиентов своевременно и в полном размере вносить плату за потребленную электроэнергию, поскольку со временем небольшая задолженность может стать весомым бременем и привести к негативным последствиям.

Осуществление платежей без комиссии доступно при помощи:

- официального сайта ООО «ТНС энерго Пенза» penza.tns-e.ru;

- «Личного кабинета»;

- мобильного приложения «ТНС энерго» (для iOS и Android OS).

Кроме того, оплатить счета можно в банковских терминалах при помощи QR-кода, а также в почтовых отделениях, банкоматах и интернет-банках по реквизитам, указанным в платежных документах.