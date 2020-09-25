Мужчина осужден за садистские издевательства над собакой

Днем 27.04.2020 мужчина привязал полимерной веревкой собаку за шею к фаркопу своего автомобиля, сел за руль и протащил животное за автомобилем по грунтовой дороге своего села. У одного из домов он отвязал веревку от автомобиля и подвесил собаку к столбу деревянного забора, затянув тем самым петлю на ее шее.

Животное погибло от механической асфиксии.

Обнаружив на территории своего домовладения труп собаки, односельчанин злоумышленника узнал от очевидцев, кто это сделал, и на следующий день отвез собаку к дому злоумышленника, а затем сообщил в полицию.

Подсудимый вину в преступлении не признал, пояснил, что привязал свою собаку к автомобилю, чтобы отвезти в поле за село, разозлившись, что она таскала его кур, но передумал, развернул машину и уехал домой.

Однако обстоятельства гибели животного подтвердили очевидцы.

Сосновоборский районный суд Пензенской области признал 57-летнего мужчину виновным в жестоком обращении с животным, повлекшем его гибель, и оштрафовал подсудимого на 120 тысяч рублей. Осужденный обжаловал приговор в вышестоящий суд, ссылаясь на недоказанность его вины.

По информации пресс-службы Прокуратуры Пензенской области, судебная коллегия по уголовным делам Пензенского областного суда в соответствии с позицией прокурора сочла приговор суда законным, назначенное осужденному наказание – справедливым. Апелляционная жалоба оставлена без удовлетворения, приговор суда вступил в законную силу.