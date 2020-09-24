В пензенском драматическом театре показали первую премьеру нового сезона

ФОТО: Пресс-служба министерства культуры и туризма Пензенской области

Вчера в областном театре состоялась премьера спектакля «Так и будет» по пьесе Константина Симонова. Сюжет постановки рассказывает о семье Воронцовых, лишившихся жилья после бомбежек столицы в 1944 году. По законам военного времени их вселяют в квартиру пропавшего без вести еще несколько лет назад инженера-строителя Савельева. Но однажды летом хозяин жилья возвращается домой, живой и невредимый.

Поставил спектакль режиссер из Саратова Алексей Зыков, хорошо известный пензенскому зрителю своими работами «Севастопольский вальс», «Двенадцать месяцев», «Щелкунчик», «Белоснежка», «Свадьба Кречинского». В пьесе задействованы заслуженный работник культуры Пензенской области Сергей Дрожжилов, Юлия Кузнецова, народная артистка России Галина Репная, Артём Давыдов и другие.

Напомним вам, что вчера стартовала продажа билетов на вторую премьеру 228-го театрального сезона.