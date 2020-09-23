Пензенцам покажут события, произошедшие после смерти Ромео и Джульетты

ФОТО: Пресс-служба Министерства культуры и туризма Пензенской области

Показ постановки должен был состояться еще в марте, однако из-за коронавируса премьеру по пьесе Григория Горина перенесли на новый сезон. Спектакль будет показан 8 и 22 октября.

Сюжет пьесы развернется вокруг событий, произошедших в Вероне непосредственно после смерти Ромео и Джульетты. Режиссером спектакля выступил Александр Баркар. Задействованы заслуженная артистка России Наталья Старовойт, Наталья Арефьева, Анна Арзямова, Алексей Болдырев, и другие, а также дебютанты сезона — Степан Тусюк и Дарья Шнейдер.

Билеты можно приобрести в кассе театра или на его официальном сайте.

Обратите внимание, что купленные весной билеты также остаются действительными: по билетам, приобретенным на 20 марта, можно посетить спектакль 8 октября, а билеты на 24 марта действительны на 22 октября.