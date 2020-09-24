Пропавший в Мокшане подросток нашелся в Пензе

Фото: Пресс-служба СУ СК по Пензенской области

Продолжается расследование уголовного дела по факту исчезновения 13-летнего подростка. Напоминаем, что утром 22 сентября мальчик ушел в школу, но до учреждения так и не дошел. Вчера на его поиски были подняты все силы.

Вечером в полицию поступила информация о местонахождении пропавшего. Стражи порядка забрали мальчика с улицы Собинова в Пензе и вернули его в родной населенный пункт, где с ребенком пообщался следователь. Проводится комплекс следственных действий, направленных на установление причин и обстоятельств безвестного отсутствия несовершеннолетнего, исследование условий его жизни и воспитания.