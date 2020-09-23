В Мокшане разыскивают 13-летнего Дмитрия Сухова

Вчера в правоохранительные органы Пензенской области поступило сообщение о пропаже в Мокшане Дмитрия Сухова, 17 января 2007 года рождения. Около 7:30 мальчик вышел из дома и отправился в школу. С тех пор о его местонахождении ничего неизвестно.

Вчера Мокшан посетили прокурор региона Наталья Канцерова и начальник управления по надзору за уголовно-процессуальной и оперативно-розыскной деятельностью прокуратуры области. Ситуация находится на их контроле.

Сегодня Бессоновским межрайонным следственным отделом СУ СК по Пензенской области было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего). Поиски ребенка продолжаются, к мероприятиям подключились волонтеры.

Дмитрий Сухов

Приметы подростка: рост 170 см, волосы светло-русые, глаза серо-зеленые. Одет в куртку бежевого цвета с рукавами синего цвета, джинсы черного цвета, кроссовки черного цвета. При себе имеет рюкзак синего цвета и пакет со второй обувью.

Любую информацию о мальчике можно сообщить в следственное управление по телефону 8 (8412) 36-17-02 или в полицию по телефону 02.