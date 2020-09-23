Специалисты компании «СтанкоМашСтрой» приняли участие в VIII Форуме машиностроителей Казахстана

Форум является главной и одной из крупнейших отраслевых площадок, где руководители машиностроительных предприятий не только из Центральной Азии, но и со всего мира, представители государственных органов власти, бизнес-ассоциации и крупные потребители машиностроительной продукции смогли обсудить актуальные вопросы отрасли. В этом году основная тема форума «В новых условиях – новые требования».

С 17 по 20 сентября в рамках форума проходила и Первая международная специализированная выставка по машиностроению и металлообработке «Kazakhstan Machinery Fair 2020», в которой приняли участие более 150 компаний – ведущих машиностроителей со всего мира, 4500 профессиональных посетителей. На виртуальном стенде компания «СтанкоМашСтрой» представила оборудование собственного производства.

Для получения более подробной информации о технических и технологических возможностях предприятия, об особенностях и преимуществах выпускаемого оборудования виртуальные посетители имели возможность назначить онлайн встречу с менеджером компании, которая проходила через портал выставки в формате видеосвязи.

Специалисты «СтанкоМашСтрой» также провели видео-презентацию, на которой поделились с коллегами и потенциальными заказчиками собственным опытом работы в станкостроительной отрасли и обсудили насущные вопросы индустрии.