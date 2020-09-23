Роспотребнадзор внес коррективы в рекомендации

Пресс-служба Министерства образования Пензенской области

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Пензенской области внесло коррективы по приему детей в организованный коллектив после их отсутствия.

Дети, посещающие детские сады, представляют справку от педиатра после перенесенного заболевания или отсутствия более 5 дней.

Дети, посещающие школы, допускаются к занятиям после перенесенного заболевания только при наличии справки от врача-педиатра.

Дети, перенесшие COVID-19, или бывшие в контакте с больными COVID-19 допускаются к занятиям при наличии медицинского заключения от врача об отсутствии медицинских противопоказаний для пребывания в организации.

«Вопросы организации учебного процесса и допуска обучающихся после пропуска учебных занятий по уважительной причине (не по болезни), устанавливается внутренним распорядком работы общеобразовательной организации», - говорится в рекомендательном письме Роспотребнадзора от 21.09.2020.