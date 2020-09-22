Пресс-служба СУ СК РФ по Пензенской области

Следственным управлением СК РФ по Республике Бурятия разыскивается без вести пропавший Дрига Борис Викторович, 22 сентября 1971 года рождения.

По данным следствия, 25 февраля 2020 года Борис Дрига на автомобиле марки «Ниссан Альмера» выехал из города Тында в п. Могот Тындинского района Амурской области. 27 февраля он прибыл в город Улан-Удэ Республики Бурятия, где проживал в арендованной квартире до 1 марта, после чего убыл в неизвестном направлении. До настоящего времени его местонахождение не известно.

Приметы: европейской внешности, на вид около 50 лет, рост около 190 см, полного телосложения, волосы короткие, каштанового цвета с проседью, лицо прямоугольное, смуглое, глаза зеленые, нос большой, речь ясная.

Особые приметы: на левом предплечье татуировка в виде дракона, на лице вертикальный шрам, начинающийся под носом и заканчивающийся на подбородке.

Был одет: кроссовки тканевые красного цвета, куртка с капюшоном без меха длиной чуть ниже пояса, зеленая футболка, джинсы синего цвета с ремнем, носки черного цвета. При себе имел паспорт гражданина РФ, мобильный телефон.

При наличии информации о местонахождении Бориса Дриги или обстоятельствах его исчезновения, просим сообщить в следственное управление СКР по Республике Бурятия по телефону 8 (3012)44-49-01. или в полицию по телефону 02.