Из незапертого гаража украли канистру с бензином

Пресс-служба УМВД РФ по Пензенской области

В полицию Пензенского района обратился с заявлением о краже 72-летний гражданин. Он сообщил, что в селе Загоскино в ночное время неизвестный проник в гараж возле дома по месту жительства, откуда похитил 20 литров бензина. Заявитель пояснил, что оставил ключ в замке на воротах, чем воспользовался злоумышленник.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили причастность к совершению преступления 42-летнего жителя села Урлейка, привлекавшегося к уголовной ответственности. Он признался в содеянном.

По факту кражи проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение. Санкция части 2 статьи 158 УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

Полиция Пензенской области напоминает: не оставляйте свои дома, квартиры и хозяйственные постройки открытыми! Если уходите, обязательно закрывайте окна и двери на замок. Злоумышленникам достаточно нескольких секунд, чтобы совершить кражу, а розыск преступника и похищенного имущества занимает значительно больше времени.