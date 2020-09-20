Поздравления лучшим велогонщикам Пензы

Пресс-служба Администрации Пензы

В них приняли участие более 90 спортсменов в семнадцати возрастных категориях.

По результатам соревнований определились победители в каждой возрастной группе. В категории юношей и девушек 15-16 лет первенствовали Артемий Голубев и Татьяна Алексеева (оба из МБУ СШ №4 Пензы), лучшими среди спортсменов 17-18 лет стали Юлия Белавина и Дмитрий Шереметьев (АНО В/К «Локомотив-Пенза»).

Победителем в категории «Мужчины Элита» стал Константин Галямов, а Наталья Афремова признана лучшей в категории «Женщины Элита» (оба спортсмена представляли АНО В/К «Локомотив-Пенза»).

Победители и призеры спортивных соревнований награждены грамотами Комитета по физической культуре, спорту и молодежной политике города Пензы.