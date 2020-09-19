Пятнадцатилетняя девочка ушла из дома

Пресс-служба СУ СК РФ по Пензенской области

Следственным управлением СК России по Волгоградской области расследуется уголовное дело, возбужденное по факту безвестного исчезновения Лиманской Гиты Александровны, 25 апреля 2004 года рождения.

14 февраля 2020 года примерно в 21 час 30 минут несовершеннолетняя ушла из дома по адресу: Волгоградская область, г. Волжский, ул. Пушкина, д.102, и до настоящего времени ее местонахождение не установлено.

Приметы: цыганской национальности, на вид 15-16 лет, рост 160 см, средней полноты, волосы темные, прямые, глаза карие.

Была одета в куртку темно-зелёного цвета из кожзаменителя, длинную юбку черного цвета, сапоги белого цвета.

При наличии информации о местонахождении Гиты Лиманской или обстоятельствах её исчезновения, просим сообщить в следственное управление СКР по Волгоградской области по телефонам 8-988-158-88-85, 8-8443-41-08-38.или в полицию по телефону 02.