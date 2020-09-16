Мужчина пропал без вести 26 июня

Пресс-служба СУ СК РФ по Пензенской области

Следственным управлением СК РФ по Омской области расследуется уголовное дело, возбужденное по факту безвестного исчезновения Чугунова Анатолия Алексеевича, 10.08.1975 года рождения. Около 22 часов 26 июня 2020 года он ушел из дома по улице Гвардейской в городе Тара и до настоящего времени не вернулся.

Приметы разыскиваемого: рост 175 см, среднего телосложения, короткая стрижка, волосы седые, лицо круглое, нос средний, глаза голубые, на правой руке отсутствует безымянный палец. На момент исчезновения был одет в футболку красного цвета, спортивные штаны серого цвета, сланцы черного цвета. Возможно, имел при себе камуфлированную куртку.

При наличии информации о местонахождении Анатолия Чугунова или обстоятельствах его исчезновения, просим сообщить в следственное управление СКР по Пензенской области по телефону 8(8412)36-17-02 или в полицию по телефону 02.