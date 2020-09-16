Фестиваль «Суворовская каша» в Пензенской области

Цель военно-патриотического фестиваля - сохранение традиций любви и уважения к Родине, которые пропагандировал Александр Суворов.

Фестиваль стал традиционным и является визитной карточкой Лунинского района. Е выступают Пензенская региональная общественная организация по сохранению армянских традиций «Арагац», администрация Лунинского района Пензенской области. Проект реализуется на средства Фонда Президентских грантов.

Праздник состоится 19 сентября 2020 года в с. Суворово Лунинского района Пензенской области около памятника А. Суворову. Уникальная «машина времени», позволит окунуться в другую эпоху, поучаствовать в реконструкциях событий. Где еще можно попробовать более тридцати разных каш по старинным рецептам, пообедать в полевой кухне, поучаствовать в конкурсах, послушать задушевные песни?! А еще выставки и сувениры на память ждут гостей фестиваля.