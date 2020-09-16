В Саранске годовалый ребенок упал из окна с 6-го этажа

Днем 15 сентября 2020 года с балкона квартиры, расположенной на 6-м этаже по улице Фурманова в Саранске, упал годовалый мальчик. С множественными телесными повреждениями ребенок был доставлен в медицинское учреждение и госпитализирован. По данному факту следственным отделом по Ленинскому району города Саранск СУ СК России по Республике Мордовия организована проверка.

По предварительным данным, мальчик находился дома с родителями.

В настоящее время следователи и следователи-криминалисты осматривают место происшествия. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, исследуются условия жизни и воспитания малолетнего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Следственное управление по республике призывает родителей не оставлять без присмотра детей на балконах, в помещениях с открытыми окнами, поскольку это представляет опасность для их жизни и здоровья.