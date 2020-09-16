Дмитрий Матушкин сегодня проведет прием обращений граждан

Пресс-служба СУ СК РФ по Пензенской области

16 сентября 2020 года руководитель следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Пензенской области Матушкин Д.М. проведет прием обращений граждан по прямой телефонной линии.

Прямая телефонная связь с руководителем следственного управления будет осуществлена 16 сентября 2020 года с 14 до 16 часов по телефону 8(8412)36-13-24.

Гражданин, желающий обратиться по прямой телефонной линии к Матушкину Д.М., связывается по указанному телефону с сотрудником следственного управления, которому сообщает свои персональные и контактные данные, суть обращения и иную необходимую информацию, после чего устанавливается непосредственное соединение.