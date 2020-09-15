Иван Белозерцев празднует день рождения

Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской области

Уважаемый Иван Александрович!

Примите искренние поздравления по случаю Вашего дня рождения.

Без преувеличения 2020-й год выдался в высшей степени экстремальным. Тем отраднее, что Пензенская область под Вашим руководством прошла через все трудности достойно.

Помощь людям, забота о сохранении их жизни и здоровья, укрепление институтов здравоохранения и социальной защиты, - эта гигантская работа стала лучшей Вашей визитной карточкой и в избирательной компании на должность губернатора.

От имени коллектива нашего старейшего российского издания и сотрудников Пензенского регионального предприятия «Издательского дома «Комсомольская правда» поздравляем Вас с тем, что в подавляющем своем большинстве жители Пензенской области отдали свои голоса в Вашу поддержку.

Пользуясь случаем, поздравляем Вас, Иван Александрович, с избранием на второй срок на должность губернатора. Уверены, пензенцы под Вашим руководством достигнут новых результатов в своем развитии. И жизнь их станет комфортнее и богаче.

Еще раз с Днем рождения Вас!

Владимир Сунгоркин,

Генеральный директор ИД «Комсомольская правда», главный редактор,

Владимир Мамонтов,

Виктор Баязитов,

Учредители ИД «Комсомольская правда в Пензе».