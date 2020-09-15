Иван Белозерцев празднует день рождения

Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской области
Уважаемый Иван Александрович!
Примите искренние поздравления по случаю Вашего дня рождения.
Без преувеличения 2020-й год выдался в высшей степени экстремальным. Тем отраднее, что Пензенская область под Вашим руководством прошла через все трудности достойно.
Помощь людям, забота о сохранении их жизни и здоровья, укрепление институтов здравоохранения и социальной защиты, - эта гигантская работа стала лучшей Вашей визитной карточкой и в избирательной компании на должность губернатора.
От имени коллектива нашего старейшего российского издания и сотрудников Пензенского регионального предприятия «Издательского дома «Комсомольская правда» поздравляем Вас с тем, что в подавляющем своем большинстве жители Пензенской области отдали свои голоса в Вашу поддержку.
Пользуясь случаем, поздравляем Вас, Иван Александрович, с избранием на второй срок на должность губернатора. Уверены, пензенцы под Вашим руководством достигнут новых результатов в своем развитии. И жизнь их станет комфортнее и богаче.
Еще раз с Днем рождения Вас!
Владимир Сунгоркин,
Генеральный директор ИД «Комсомольская правда», главный редактор,
Владимир Мамонтов,
Виктор Баязитов,
Учредители ИД «Комсомольская правда в Пензе».