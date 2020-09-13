Екатерина Климова в белом бикини сделала стойку на голове

Игорь Петренко и Екатерина Климова (архив) Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Екатерина Климова наслаждается солнечными деньками в Турции: актриса выбрала для отпуска пятизвездочный отель на курорте Сиде. Актриса купается, загорает и тратит набранные на «олл инклюзиве» калории, занимаясь спортом. В Инстаграме она показала, как делает стойку на голове.

Актриса нарядилась в белый раздельный купальник и отправилась в спа-центр. Там-то она и продемонстрировала чудеса ловкости: Климова сделала стойку на голове. Прекрасной форме звезды экрана (как и ее стройной фигуре) можно только позавидовать.

В Турции Климова отдыхает вместе со старшей дочкой Лизой. Как призналась Екатерина, все ее снимки делает именно дочь. 18-летняя Лиза в этом году закончила школу. По понятным причинам, выпускного у одиннадцатиклассников не было – помешал коронавирус. Но администрация Ломоносовской школы, где училась наследница звезды, все-таки решила устроить детям праздник – хотя бы в августе.

Отгуляв на выпускном, девушка вместе с мамой улетела на отдых. Хотя, по идее, должна бы сейчас учиться. Лиза поступила на факультет журналистики в МГУ, и занятия уже начались. Студенты МГУ обязаны носить в аудиториях маски и перчатки – все лекции идут в очном формате. Возможно, наследница знаменитой актрисы сумела договориться с преподавателями о том, чтобы пропустить несколько дней занятий ради отпуска с мамой.

Подробнее – у Ирины Сухановой