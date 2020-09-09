Пресс-служба Министерства культуры и туризма

Есть в нашей жизни темы вечные и неисчерпаемые по своей глубине и значительности. Казалось бы, таковые могут быть раскрыты только в трагедии. Но Александр Вампилов в пьесе «Старший сын» мастерски соединил трагедию «маленького» человека, одиночества и душевной «глухоты» с лирическим юмором и легкой грустью.

Именно поэтому постановка будет интересна зрителям: душевная, трогательная и смешная история любви во всех ее проявлениях с авантюрным началом хорошо заканчивается и оставляет послевкусие общения с близкими людьми.

Декорации и костюмы спектакля довольно точно соответствуют времени действия пьесы, 60-м годам XX века, что придает спектаклю необыкновенную теплоту домов бабушек и дедушек. Вместе с этим, это дает зрителям понимание того, что история эта не про время, а про нас с вами.

Режиссер спектакля Андрей Шляпин (г. Иркутск), знакомый зареченскому зрителю по спектаклям «Бесприданница», «В дороге». Художник-постановщик - Оксана Афонина. В постановке заняты Юрий Юнушкин, Александр Рожков, Виталий Гришкин, Михаил Гаврилов, Марк Данилов, Анна Литвинова, Татьяна Иванова, Кристина Денисова, Наталья Давыдова и воспитанники театральной студии «Арлекин» Никита Киселёв и Лев Кочетков.

Спектакль «Старший сын» поставлен в рамках федерального проекта партии «Единая Россия» «Культура малой Родины». Даты показов назначены на 18, 19 и 25 сентября.