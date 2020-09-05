Глава городского округа Саранск поздравил пензенцев с Днем города

Сердечно поздравляю Вас и всех жителей города Пензы с 357-летием со дня ее основания!

Наши города - ближайшие соседи, поэтому отрадно, что соседству двух столиц сопутствует тесная дружба и сотрудничество.

Год от года Пенза становится все современнее, развивается поступательно, и этот динамичный прогресс очевиден.

Город может гордиться многовековой историей и современным обликом. Он привлекателен прекрасной архитектурой и богатой культурой, процветающая промышленность и социально-экономическое благополучие города - заслуга многих поколений горожан и нынешних его жителей.

Искренне желаю процветания вашему замечательному городу! Пусть каждый его житель будет счастлив, любя и делая свой родной город еще лучше!