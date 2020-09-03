Иван Белозерцев укрепил свои позиции перед выборами

Документ был обнародован в начале сентября. И если сравнить результаты Агентства с цифрами, полученными ВЦИОМ (Всероссийским центром изучения общественного мнения) на пару недель раньше, основным трендом стало увеличение голосов за действующего губернатора Ивана Белозерцева.

Эксперты связывают этот рост с увеличением активности избирательной кампании последнего. Кроме регулярных поездок по районам Иван Белозерцев начал уделять больше внимания региональной столице – Пензе. От сельской повестки уборки урожая внимание губернатора было переключено на общественно интересные темы образования, решение проблем дольщиков и т.п. Кроме того, стоит отметить внимание федерального центра к Пензенской области – регион посетил заместитель председателя правительства Российской Федерации Дмитрий Чернышенко, который своим визитом укрепил позиции Ивана Белозерцева.

С другой стороны, позиции кандидата от КПРФ Олега Шаляпина не выросли за счет приезда известного депутата-блогера Бондаренко. Анонсированный митинг собрал привычное ядро поддержки коммунистов – порядка двухсот человек.

Анна Очкина (выдвинутая региональным отделением «Справедливой России») стабильно наращивает свою позицию в среде интеллигенции, в первую очередь за счет удачных выступлениях на телевизионных дебатах и через свой видеоподкаст на Youtube.

Александр Васильев, идущий от ЛДПР, увеличивает уровень своей узнаваемости за счет наружной рекламы, участия в дебатах, а также пользуется поддержкой федерального исполкома партии ЛДПР, который провел маршрут агитационного автопоезда через несколько городов Пензенской области.

Пётр Чугай ограничивается выступлениями на телевизионных дебатах, небольшим количеством наружной рекламы и никак не может нащупать подходы к своему корневому электорату. Как следствие – небольшой уровень узнаваемости и потенциальной поддержки.

Уровень поддержки кандидатов среди общей выборки распределились следующим образом: Иван Белозерцев 58,7%; Александр Васильев 6,5%; Анна Очкина 8,9%; Олег Шаляпин 9,7%; Пётр Чугай 3,1%. Не определились с ответом 13,1% опрошенных.

***

Опрос проведен 26-30 августа 2020 г. в Пензенской области. Опрос проведён Агентством Маркетинговых Исследований «Номер один». В опросе приняли участие 1217 жителей Пензенской области в возрасте от 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью по случайной выборке стационарных и мобильных номеров. Выборка случайно сгенерирована из номеров, зарегистрированных на территории Пензенской области. Выборка квотирована по социально-демографическим параметрам. Погрешность исследования 3%.