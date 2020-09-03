Покупая щенка через интернет, женщина лишилась 48 тысяч рублей

Вест-хайленд-уайт-терьеры на прогулке Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Женщина сообщила, что на сайте «Юла» обнаружила объявление о продаже собаки породы вест-хайленд-уайт-терьер за 17 тыс. рублей и позвонила по контактному телефону.

С незнакомкой она договорилась о покупке товара при условии предоплаты и в соответствии с её условиями перевела указанную сумму на счёт банковской карты. Вскоре она получила сообщение якобы от администрации сервиса: «Ваш платёж не прошёл, для возврата денежных средств перейдите по ссылке».

Заявительница поверила этому сообщению и выполнила инструкции: открыла ссылку и ввела реквизиты банковской карты, после чего обнаружила, что со счёта её карты списаны 48 тыс. рублей. Полицейским она впоследствии сообщила, что знала о подобных способах обмана.

По факту кражи возбуждено уголовное дело. Сотрудники полиции принимают меры по установлению лиц, причастных к совершению преступления.