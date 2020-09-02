В Саранске молодой человек подозревается в убийстве отца

Пресс-служба СУ СК РФ по Республике Мордовия

Октябрьским межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Республике Мордовия возбуждено уголовное дело в отношении 21-летнего молодого человека, подозреваемого в убийстве. По версии следствия, в ночь на 30 августа 2020 года подозреваемый табуретом нанес множественные удары 50-летнему отцу по различным частям тела. После чего ушел из квартиры, а когда вечером вернулся, решил избавиться от тела, сбросив его со второго этажа на улицу.

Утром 31 августа тело погибшего было обнаружено местными жителями, которые сообщили в правоохранительные органы. После задержания подозреваемый пояснил следователю СК, что совершил убийство на почве длительных личных неприязненных отношений.

По уголовному делу проводятся следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств случившегося. Назначены необходимые судебные экспертизы.

Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.