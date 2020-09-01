В Саранске 1 сентября открываются городские парки и зоопарк

В столице Мордовии 1 сентября для посещений открываются городские парки и зоопарк. Такое решение было принято в связи со стабилизацией эпидемиологической обстановки и большой популярностью у горожан этих общественных пространств.

В парках города с 1 сентября будут работать объекты нестационарной торговли, а также площадки для выступлений.

Напомним, что городские парки и зоопарк были закрыты для посещений вместе с введением запрета на проведение массовых мероприятий в связи с распространением коронавирусной инфекции и ухудшением эпидемиологический обстановки в марте текущего года.