В Пензе на День города будет ограничена парковка по улице Кирова

Пресс-служба Администрации Пензы

В связи с проведением мероприятий, приуроченных к празднованию Дня города, 4 и 5 сентября 2020 года вводятся ограничения проезда и парковки на центральных улицах.

Временная схема организации дорожного движения, предусматривающая ограничение стоянки автотранспортных средств, касается в том числе, территории платной муниципальной парковки, расположенной по адресу: город Пенза, ул. Кирова, 62.

Ограничение будет действовать в период с 22.00 4 сентября 2020 года до 22.30 5 сентября 2020 года.