В Пензенской области получено 2,5 млн тонн зерна

Уборка урожая Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

По оперативной информации районных агрономических служб в регионе, валовой сбор зерновых и зернобобовых составил 2 млн 560 тыс. тонн. Средняя урожайность по Пензенской области на отчётную дату - 40 центнеров с гектара.

Свыше 200 тыс. тонн зерна получено в хозяйствах Каменского, Белинского и Пензенского районов области. На отчётную дату валовой сбор зерновых и зернобобовых в Каменского районе составляет 244,6 тыс. тонн, 224 тыс. тонн получили аграрии Белинского района, 217,8 тыс. тонн зерна намолочено в сельхозпредприятиях Пензенского района.

Наивысшая урожайность - свыше 45 ц/га - отмечается в трёх районах. 50 ц/га составила урожайность зерновых и зернобобовых в Башмаковском районе, 49 ц/га получили аграрии Бековского района, урожайность в 46 ц/га достигнута в хозяйствах Каменского района.