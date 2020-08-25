В Пензе начались съемки документального фильма о священномученике Иоанне Рижском

Над фильмом работают профессионалы из Пензы, Санкт-Петербурга, Москвы и Риги. Автором сценария и режиссером выступает журналист Николай Васильев (Санкт-Петербург), известный своими работами на исторические, культурные и религиозные темы. Научный консультант – кандидат исторических наук, доцент Пензенской духовной семинарии Кира Аристова.

Роль священномученика Иоанна исполняет протоиерей Алексий Ладыгин, кандидат богословия, помощник настоятеля Богоявленского храма г. Пензы.

Ожидаемая премьера фильма – декабрь 2020 года.