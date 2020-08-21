В Пензенской области будут привиты около 2 тысяч беременных женщин

Семья. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В преддверии эпидсезона 2020-2021 г.г. в Пензенской области планируется привить около 2 тысяч беременных женщин. Вся вакцина для иммунизации беременных уже поступила.

«Беременные женщины относятся к группе высокого риска по неблагоприятному течению респираторных вирусных инфекций, среди которых грипп занимает лидирующую позицию, поэтому им прививку необходимо делать в первую очередь, - говорит главный внештатный терапевт Пензенской области Елена Власова. - Наступившее во время беременности инфекционное заболевание может привести к трагическим последствиям, причем как для самой женщины, так и для её будущего ребёнка».

По данным клинических исследований вакцины на беременных женщинах установлено, что вакцинация не оказывает отрицательного воздействия на плод и организм женщины, и может применяться при беременности.

Для того, чтобы сделать прививку от гриппа женщине, ожидающей малыша, необходимо обратиться в женскую консультацию к своему гинекологу, получить направление и прийти в поликлинику по месту жительства.

Вакцинация детей от трёх месяцев до трёх лет и беременных женщин начнется в Пензенской области на следующей неделе после распределения вакцины по лечебным учреждениям.